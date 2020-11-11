С начала ноября возможность заниматься различными видами спорта в комфортных условиях получили почти 5 тысяч жителей Топкинского, Ленинск-Кузнецкого, Кемеровского и Крапивинского округов.

«Помимо федеральных проектов, в Кузбассе с этого года реализуется программа регионального субсидирования развития физической культуры и спорта. 16 муниципалитетов получили из бюджета области более 37 млн рублей. На эти средства до конца года должны быть открыты 20 спортивных площадок и отремонтированы 17 спортзалов. Большинство из них уже введены в эксплуатацию. Благодаря этому занятия спортом становятся более доступными для многих жителей отдаленных населенных пунктов области», — отметил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

Спортивный комплекс «Олимпик» в поселке Новостройка Кемеровского округа — один из объектов, на реконструкцию которого по региональной программе было выделено 1,9 млн рублей. В здании утеплили стены, заменили систему отопления, провели косметический ремонт, установили мощные светильники. Теперь здесь комфортно заниматься в любое время суток и при любой погоде. Спорткомплекс посещают около 300 жителей поселка от 5 до 65 лет. Здесь работают секции футбола, борьбы, хоккея, гиревого спорта и группы здоровья для беременных и пенсионеров.

С начала года по программе введено уже 14 спортивных залов (в Анжеро-Судженске, Кемерове, Калтане, Новокузнецке, Междуреченске Кемеровском округе) из 17 запланированных.

Кроме того, в рамках программы в поселке Зеленогорский Крапивинского округа установлена многофункциональная спортивная площадка. На строительство и оснащение было выделено более 2,5 млн рублей из регионального бюджета. Здесь есть зона с тренажерами, стол для настольного тенниса и площадка для активных игр — с волейбольными стойками, баскетбольными кольцами и футбольными воротами. По периметру расположены 3 зрительские трибуны. На территории площадки уложено мягкое защитное покрытие. В поселке проживают около 4 тыс. человек, каждый из них сможет заниматься спортом на новом объекте.

Ранее площадки также открылись в Анжеро-Судженске, Белове, Калтане, Ленинске-Кузнецком, Мысках, Новокузнецке, Полысаеве, Юрге, Прокопьевске, Промышленновском и Гурьевском округах и в Таштагольском районе — 15 из 20 запланированных.

Также в ноябре после капитального ремонта по программе «Успех каждого ребенка» (нацпроект «Образование») были открыты два спортивных зала в школах — в селе Рассвет Топкинского округа и селе Шабаново Ленинск-Кузнецкого округа. В помещениях полностью заменили систему отопления, вентиляцию, электропроводку и канализацию. Установлены новые окна и двери, светодиодное освещение. На полу уложено специальное покрытие, вдоль стен — протекторы для защиты от травм и ушибов. Финансирование составило 6,2 млн рублей из федерального бюджета и 1,27 млн рублей — из областного. За счет муниципальных бюджетов закуплено новое оборудование и спортивный инвентарь. Заниматься физкультурой в отремонтированных залах будут около 400 учеников.

Всего в 2020 году в рамках нацпроекта «Образование» в Кузбассе отремонтировано 4 спортзала. До 2023 года планируется полностью обновить 19 спортивных объектов в сельских школах области.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.