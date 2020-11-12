С понедельника, 16 ноября занятия в очном формате возобновляются для учащихся 1-5 классов общеобразовательных школ, а также для всех учеников сельских общеобразовательных школ. Соответствующее распоряжение размещено на сайте администрации правительства Кузбасса.

Занятия будут проводиться при условии обязательного соблюдения противоэпидемических мер: контроля за состоянием здоровья учеников, дезинфекции и регулярном проветривании помещений, масочного режима для всех сотрудников образовательных организаций.

Ученики 6-11 классов общеобразовательных школ, расположенных в городах Кузбасса, пока продолжат занятия в дистанционном формате.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.