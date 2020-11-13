В октябре этого года правительством РФ принято решение о выделении финансовых средств из федерального бюджета для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией в легкой и среднетяжелой формах на амбулаторном этапе лечения. Между Минздравом России и правительством Кузбасса заключено соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта. Финансовые средства поступили в регион в полном объеме.

Правительство Российской Федерации выделило Кузбассу 100 млн рублей на закупку препаратов для бесплатного лечения пациентов с коронавирусом на амбулаторном этапе.

Минздравом Кузбасса проводится закупка лекарственных препаратов для лечения пациентов с COVID-19, рекомендованных на амбулаторном этапе. Препараты, в соответствии с заключенными контрактами (умифеновир, азитромицин, фавипиравир, левофлоксацин) начали поступать в медицинские организации.

Обеспечению лекарственными препаратами в амбулаторных условиях (на дому) подлежат пациенты с легкой и среднетяжелой формой заболевания — в соответствии с рекомендованными схемами лечения в амбулаторных условиях, которые определены девятой версией временных методических рекомендаций «Профилактика, диагностика и лечение новой коронавирусной инфекции».

Лекарственными препаратами из бесплатного списка будут обеспечиваться пациенты с подтвержденным диагнозом COVID-19, по назначению врача. Это требование также установлено в рекомендациях Минздрава РФ: человек должен быть внесен в федеральный реестр таких пациентов.

По информации министерства здравоохранения Кузбасса.