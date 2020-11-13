Модульные медпункты установлены в селах Сандайка и Даниловка Тяжинского округа и в селе Тамбар Тисульского района. Возведение новых объектов вместо старых аварийных построек стало возможным благодаря реализации федерального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» нацпроекта «Здравоохранение».

«Почти полторы тысячи жителей отдаленных территорий Кузбасса теперь будут получать качественную медицинскую помощь в комфортных условиях. В этом году в регионе открыли уже 33 новых ФАПа, еще один начнет функционировать в ближайшее время. В результате медицинская помощь станет более доступной для более чем 12 тысяч селян», — подчеркнул губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

В медпункт села Тамбар также смогут обращаться жители двух ближайших населенных пунктов — поселка Кинжир и села Солдаткино. Таким образом, экстренная и профилактическая помощь будет доступна для 970 человек. ФАП стал 19-м открытым в Тисульском районе модульным медпунктом.

Фельдшерско-акушерские пункты в Сандайке и Даниловке будут обслуживать 172 и 347 местных жителей соответственно. Всего на территории Тяжинского муниципального округа действует 28 ФАПов.

В модульном пункте есть кабинет приема, процедурный, совмещенный с прививочным кабинетом, зона ожидания приема. Общая площадь каждого нового фельдшерско-акушерского пункта — более 136 кв. м. ФАПы оснащены портативными анализаторами для исследований показателей крови, пульсоксиметром, электрокардиографом. Для экстренных случаев есть дефибриллятор и оборудование, необходимое при остром нарушении мозгового кровообращения, коронарном синдроме, желудочно-кишечных кровотечениях.

В зданиях смонтированы системы электроотопления, водоснабжения, вентиляции с кондиционированием воздуха. Для маломобильных граждан предусмотрены пандус с двусторонним ограждением и поручнями, кнопка вызова персонала, навигация с использованием шрифта Брайля.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.