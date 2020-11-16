Горнолыжный сезон 2020–2021 года в Кузбассе по традиции стартовал с фестиваля «ШерегешФЕСТ». На праздник приехали около 5 тысяч туристов со всей страны. Курорт Кузбасса традиционно является одним из самых популярных мест для зимнего отдыха в нашей стране.

«Важно, чтобы этот горнолыжный сезон был не только успешным, но и безопасным. Поэтому в Кузбассе введены ограничения, касающиеся размещения в гостиницах и рассадки гостей в местах общественного питания. Необходимо соблюдать масочный режим, в том числе на канатных дорогах. На горе Зеленой открыт травмпункт с лабораторией, где в случае необходимости можно сделать тест на коронавирус. Представителям бизнеса и отдыхающим нужно серьезно отнестись к выполнению всех противоэпидемических требований. От этого зависит здоровье людей и продолжительность горнолыжного сезона», — подчеркнул заместитель губернатора Кузбасса по вопросам культуры, спорта и туризма Сергей Алексеев.

Дополнительные ограничения также коснулись работы пунктов проката. В этом сезоне выдавать будут только лыжи, сноуборды и ботинки, а мягкий инвентарь (шлемы, маски, балаклавы, перчатки) придется привезти с собой.

В новом сезоне в «Шерегеше» будут работать более 80 гостиниц. Гости курорта смогут воспользоваться 16 подъемниками. Кроме того, 14 ноября были открыты еще 2 — канатно-кресельная дорога «Учебная» в секторе «А» и четырехместный кресельный подъемник «Запад» в секторе «Б» на горе Мустаг. Всего на курорте 26 горнолыжных трасс общей протяженностью более 56 км. С комфортом добраться до места отдыха с 14 ноября можно на туристическом поезде «Шерегеш-экспресс». Он будет ходить по субботам и воскресеньям, а во время зимних каникул (с 30 декабря по 10 января) — ежедневно. Маршрут следования: Прокопьевск — Новокузнецк — Чугунаш. От последней станции до горы Зеленой можно добраться на автобусе.

Для гостей курорта на «ШерегешФЕСТе» были организованы конкурсы, театрализованные заезды, показ горнолыжной моды, розыгрыш сертификатов на проживание в гостиницах и посещение ресторанов, соревнования. Особенностью открытия стал старт кампании «Кузбасс: Время новогодних чудес». Отряд Дедов Морозов вместе с туристами запустил символические часы, которые будут отсчитывать время до начала 2021 года. Завершится праздник открытия 15 ноября: на этот день запланирован семейный фестиваль «Нашествие сказок».

ДЛЯ СПРАВКИ. В этом месяце в Кузбассе откроют сезон в 4 крупных горнолыжных комплексах. Эстафету «Шерегеша» 21 ноября подхватит «Горная Саланга», 28 ноября — «Танай», 29 ноября — «Югус». На зимних курортах региона работают сотрудники службы гостеприимства Visit Kuzbass, прошедшие обучение у спасателей, медиков и волонтеров. Они помогут туристам сориентироваться в трассах и подъемниках, настроят снаряжение, зарядят севший телефон. Ребят можно узнать по фирменной одежде Visit Kuzbass.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.