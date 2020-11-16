В Доме культуры села Поперечное Юргинского округа завершилась капитальная реконструкция. В ремонт и оснащение по проекту «Культура малой родины» вложено 3,4 млн рублей, из них более 2,7 млн рублей — из федерального бюджета. Остальные средства выделили из регионального и муниципального бюджетов.

«Центр казачьей культуры поможет нам сохранить и передать потомкам историю становления Кузнецкой земли. Казачья община провела огромную работу по изучению традиций, обычаев и обрядов, боевых искусств, а также исторического прошлого первых переселенцев, прибывших на территорию современного Кузбасса. Это уникальное культурное наследие в селе бережно хранят и передают из поколения в поколение», — подчеркнул губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

В здании ДК заменили окна, отремонтировали концертный зал, вестибюль и гардероб. Также приобретены звуковое и световое оборудование, новый занавес для сцены, казачьи сценические костюмы, мебель.

В Поперечном до сих пор живут потомки донских казаков, которые в конце XVIII века начали осваивать земли современного Кузбасса. В Центре казачьей культуры оборудована комната быта, в которой представлены вещи первых переселенцев: прялки, ступы, тумбы с зеркалами, рушники и иконы. Для посетителей здесь будут проходить уроки по декоративно-прикладному искусству и рукоделию, казачьей походной кухне и многому другому.

Попереченский СДК стал 11-м учреждением, обновленным в 2020 году в рамках федерального проекта «Культура малой родины». До конца ноября после ремонта откроются еще 3 клуба — в селе Мазурово Кемеровского округа, селе Кузедеево Новокузнецкого района и селе Красное Ленинск-Кузнецкого округа.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.