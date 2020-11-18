Для выплаты единовременных пособий за ноябрь и декабрь в регион дополнительно поступит 1 млрд 295 млн рублей из федерального бюджета. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин.

«На поддержку семей с детьми от 3 до 7 лет в Кузбассе с начала года направлено более 3 млрд рублей, в том числе 500 млн выделено из регионального бюджета. Пособия выплачиваются на более чем 61 тысячу детей из примерно 50 тысяч семей. Эта мера поддержки особенно важна в период пандемии», — подчеркнул губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

Выплаты получают жители Кузбасса, имеющие ребенка или нескольких детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно. При этом размер среднедушевого дохода семьи не должен превышать величину прожиточного минимума (в 2020 году — 10 389 рублей). Мера поддержки действует 12 месяцев со дня обращения. Размер компенсации в 2020 году составляет 5 389 рублей на каждого ребенка.

Для получения выплаты необходимо подать заявление через Единый портал государственных и муниципальных услуг, в МФЦ или непосредственно в органы социальной защиты населения по месту жительства.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.