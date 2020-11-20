За прошедшие сутки в Кузбассе выявлено 175 случаев заражения коронавирусной инфекцией: Кемерово – 39, Новокузнецк – 38, Междуреченск – 12, Белово – 11, Ленинск-Кузнецкий – 9, Калтан – 8, Осинники – 7, Прокопьевск – 7, Юрга – 7, Тайга – 5, Кемеровский МО – 4, Киселевск – 4, Анжеро-Судженск – 3, Березовский – 3, Полысаево – 3, Топкинский МО – 3, Яйский МО – 3, Краснобродский – 2, Беловский МР – 2, Ленинск-Кузнецкий МО – 2, Новокузнецкий МР – 2, Промышленновский МО – 1, Яшкинский МО – 1.

5 пациентов скончались. У мужчины 1959 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Он проживал в Краснобродском.

У женщины 1947 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сопутствующей патологии сердечно-сосудистой системы. Она проживала в Новокузнецке.

Мужчина 1953 года рождения умер от новой коронавирусной инфекции COVID-19. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы и сахарного диабета. Он проживал в пгт Тяжинский.

У мужчины 1944 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы. Он проживал в Кемерове.

У мужчины 1968 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы и сахарного диабета. Он проживал в Кемерове.

171 пациент выздоровел. Таким образом, в Кузбассе 15 496 человек вылечились от коронавируса.

Всего в регионе медицинскую помощь получают 3 364 пациента с диагнозом COVID-19.

В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 10 233 человека.

Источник - телеграм-канал "Коронавирус в Кузбассе. Оперштаб".