В рамках региональной кампании «Кузбасс – время новогодних чудес» с 22 ноября по 25 декабря 2020 года на территории Кемеровской области пройдёт «Новогодний марафон». Праздничный фургон с Дедом Морозом, Часодеем и творческой командой помощников в соответствии с графиком приедет во все города и районы Кузбасса. Во время визита команда посетит исторические и значимые для каждой территории места, новые социально-культурные объекты, и проведёт с этих точек прямые трансляции, благодаря которым о достижениях и успехах своих земляков и соседей узнает весь Кузбасс.

В Таштагольский район команда Деда Мороза прибудет 22 ноября в 15.00. Сначала гости вместе с главой посёлка Шерегеш Вадимом Швайгертом посетят модельную библиотеку-филиал № 3, которая открылась совсем недавно в рамках реализации национального проекта «Культура», а потом в Таштаголе вместе с главой города Алексеем Путинцевым побывают в общеобразовательной школе № 10, где в этом году сделали капитальный ремонт.

Завершится экскурсия на площади Ленина, где команда проекта «Кузбасс – время новогодних чудес» представит свою праздничную программу для горожан, а затем вместе с Главой Таштагольского района Владимиром Макутой торжественно запустит на часах обратный отчёт до наступления нового года и нового времени – времени воплощения мечты!