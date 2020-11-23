По данным регионального Оперштаба по коронавирусу, 21 ноября выявлено 180 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 22 ноября — 179 случаев, 23 ноября — 177 случаев. За трое последних суток скончались 15 пациентов.

В частности за прошедшие сутки в Новокузнецке выявлено 51случай заражения коронавирусной инфекцией, в Кемерове – 45, Междуреченске – 17, Осинниках – 14, Киселевске – 13, Мысках – 9, Анжеро-Судженске – 7, Калтане – 5, Прокопьевском МО – 4, Топкинском МО – 4, Юрге – 2, Ленинске-Кузнецком – 1, Гурьевском МО – 1, Кемеровском МО – 1, Новокузнецком МО – 1, Промышленновском МО – 1, Яйском МО – 1.

4 пациента скончались. У мужчины 1931 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сопутствующей патологии сердечно-сосудистой системы. Он проживал в Кемерове.

У мужчины 1949 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сопутствующей патологии сердечно-сосудистой системы и сахарного диабета. Он проживал в Кемерове.

У мужчины 1937 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сопутствующей патологии сердечно-сосудистой системы. Он проживал в Прокопьевске.

У женщины 1954 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Она проживала в Новокузнецке.

167 пациентов выздоровели. Таким образом, в Кузбассе 16040 человек вылечились от коронавируса.

Всего в регионе медицинскую помощь получает 3341 пациент с диагнозом COVID-19.

На сегодня в медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 10408 человек.

Источник - телеграм-канал "Коронавирус в Кузбассе. Оперштаб".