VI национальный чемпионат по профессиональному мастерству среди людей с ограниченными возможностями здоровья пройдет с 23 по 29 ноября в очно-дистанционном формате. Более 2 тысяч человек из 81 региона Российской Федерации будут соревноваться в 77 компетенциях.

«Кузбасс подключился к всероссийскому движению «Абилимпикс» в 2016 году. На национальном уровне жители нашего региона уже выиграли 22 медали: 5 золотых, 11 серебряных и 6 бронзовых. Уверен, в этом году кузбасские школьники, студенты и специалисты снова проявят себя в профессиональном плане, а заодно получат новые полезные навыки. Для них «Абилимпикс» может стать успешным карьерным стартом. Желаю участникам побед и заслуженных наград», — сообщил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

В сборной Кузбасса 52 человека. Это победители и призеры регионального чемпионата «Абилимпикс», который проходил с 26 октября по 1 ноября и стал самым масштабным в истории региона. В соревнованиях участвовали 277 конкурсантов, 168 экспертов-профессионалов и более 500 волонтеров.

Как сообщили в региональном министерстве образования и науки, на национальном уровне кузбассовцы поборются за победу в 38 компетенциях. В их числе «Медицинский и социальный уход», «Изобразительное искусство», «Социальная работа», «Малярное дело», «Флористика», «Ремонт обуви», «Карвинг», «Выпечка осетинских пирогов», «Фотограф-репортер», «Дизайн персонажей/Анимация» и другие.

Соревнования пройдут на площадках образовательных центров, техникумов и колледжей. Работу участников в онлайн-режиме будут оценивать эксперты, в том числе 6 кузбассовцев. Они прошли квалификационный экзамен национального центра «Абилимпикс» и получили право судейства на всероссийских соревнованиях.

В рамках деловой программы чемпионата 26 ноября запланирован телемост на тему «Абилимпикс в Кузбассе. Региональный подход к инклюзии».

Церемония закрытия состоится 29 ноября в 10:00 по московскому времени. Онлайн-трансляция будет организована на сайте abilympics-russia.ru.

ДЛЯ СПРАВКИ. В 2019 году команда Кузбасса завоевала 9 медалей «Абилимпикса», в том числе два золота. Владислав Лыжин из Кемеровского областного центра образования победил в компетенции «Дизайн персонажей/Анимация», Николай Горбатенко из Прокопьевского транспортного техникума стал первым в компетенции «Ремонт и обслуживание автомобилей» в категории «специалисты». Кроме того, на чемпионате вручаются специальные награды для регионов. Кузбасс занял 1-е место в номинации «Развитие волонтерского движения «Абилимпикс» и 3-е место в номинации «Развитие экспертного сообщества «Абилимпикс».

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.