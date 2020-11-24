В круглом столе приняли участие председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин, губернатор Кузбасса Сергей Цивилев, член президиума РИО, вице-президент РАН Николай Макаров, председатель правления РИО Константин Могилевский, председатель Совета отделения РИО в Кемерове, директор Института истории и международных отношений КемГУ Ольга Советова и другие представители исторического сообщества.

«Юбилейная дата 6 июля 2021 года отсылает нас к открытию Михайло Волковым колоссальных залежей каменного угля в Кузбассе. Вскоре регион приобрел статус важного центра угледобычи. Горнодобывающая промышленность Кузбасса развивалась опережающими темпами, приобретя известность не только в России, но и во всем мире. С установлением советской власти была создана Автономная индустриальная колония «Кузбасс». Более 700 рабочих из разных стран пытались воплотить там мечту о справедливом бесклассовом обществе. Сегодня уникальные фонды музеев и архивов Кузбасса открывают перед нами широкие перспективы для исторического просвещения. К юбилею региона запланировано много значимых мероприятий. Например, мне очень нравится идея создания «Музея угля», — отметил Сергей Нарышкин.

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев рассказал о сохранении исторической памяти в регионе и других событиях, приуроченных к юбилею.

«К юбилейной дате мы планируем создать исторический парк «300 лет Кузбассу» в городе Кемерово общей площадью около 700 гектаров. Он объединит множество достопримечательностей: Рудничный бор, монумент «Память шахтерам Кузбасса» скульптора Эрнста Неизвестного, музей-заповедник «Красная Горка», школу, построенную по проекту голландского архитектора Йоханнеса ван Лохема, экстрим-парк, скульптуру Святой Варвары, «Музей угля», а также места для отдыха и парковые зоны», — подчеркнул Сергей Цивилев.

В Доме Российского исторического общества в Москве открылась выставка «Маленький Интернационал в Сибири. К 100-летию АИК «Кузбасс». Она посвящена истории промышленной международной колонии, созданной в 1920-е годы на территории Кемеровского угольного рудника. В Автономную индустриальную колонию «Кузбасс» из-за рубежа прибыли 753 человека — представители более 30 национальностей. На выставке представлены архивные документы, фотографии, книги, чертежи из фондов музея.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.