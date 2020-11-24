За прошедшие сутки в Кузбассе выявлен 171 случай заражения коронавирусной инфекцией: Новокузнецк – 37, Кемерово – 34, Междуреченск – 13, Прокопьевск – 13, Ленинск-Кузнецкий – 10, Киселевск – 8, Осинники – 8, Белово – 6, Анжеро-Судженск – 5, Юрга – 4, Прокопьевский МО – 4, Березовский – 3, Тайга – 3, Мариинский МР – 3, Новокузнецкий МР – 3, Топкинский МО – 3, Калтан – 2, Полысаево – 2, Ленинск-Кузнецкий МО – 2, Яйский МО – 2, Беловский МР – 1, Гурьевский МО – 1, Кемеровский МО – 1, Таштагольский МР – 1, Тяжинский МО – 1, Яшкинский МО – 1.

4 пациента скончались. У женщины 1963 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Она проживала в Юрге.

У мужчины 1966 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сопутствующей патологии сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета и ожирения. Он проживал в Крапивинском районе.

У мужчины 1942 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Он проживал в Кемерове.

Женщина 1972 года рождения умерла от новой коронавирусной инфекции COVID-19. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы и ожирения. Она проживала в Гурьевске.

174 пациента выздоровели. Таким образом, в Кузбассе 16214 человек вылечились от коронавируса.

Всего в регионе медицинскую помощь получают 3334 пациента с диагнозом COVID-19.

В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 10719 человек.

Источник - телеграм-канал "Коронавирус в Кузбассе. Оперштаб".