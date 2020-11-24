Новый комплекс возведен по госпрограмме «Жилищная и социальная инфраструктура Кузбасса» вместо старого здания, которое уже не могло вместить всех желающих заниматься спортом. В строительство и оснащение объекта вложено почти 92 млн рублей. Из них 47,4 млн рублей —из регионального бюджета, 44,3 млн рублей — из местного.

«Жители Краснобродского сами решили, каким должен быть новый спортивный объект. В соответствии с пожеланиями молодежи здесь будут работать секции вольной борьбы и бокса. Дети с особыми потребностями смогут заниматься со специально обученными инструкторами. Комплекс будет доступен не только для 300 ребят из местной детско-юношеской спортивной школы, но и для всех желающих. Такие комфортные условия для занятий физкультурой должны быть во всех муниципалитетах Кузбасса. Всего по итогам года в регионе откроется около 100 спортивных объектов самого разного уровня», — отметил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев на церемонии открытия комплекса.

В здании площадью более 1,3 тысячи квадратных метров смогут одновременно тренироваться до 40 человек. Здесь есть удобные раздевалки, душевые, сауна, медицинский кабинет, новый спортивный инвентарь. Техническое оснащение позволяет проводить на базе физкультурно-оздоровительного комплекса соревнования регионального уровня.

Объект соответствует современным санитарно-гигиеническим нормам и требованиям пожарной безопасности. Для маломобильных групп населения здесь оборудованы пандус, расширенный вход, отдельный санузел. Установлена система автоматической вентиляции и кондиционирования, что позволяет при любой погоде поддерживать комфортную температуру для занятий спортом.

ДЛЯ СПРАВКИ. В Кузбассе в 2020 году также ввели в эксплуатацию физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) «Электрон» в Белове, стадион в селе Березово Кемеровского округа, стадион «Металлург» в Белове. До конца года по нацпроекту «Демография» будет введен ФОК в Новоильинском районе Новокузнецка. Планируется завершить строительство спортивного зала в селе Ариничево Ленинск-Кузнецкого округа.

Кроме того, продолжается возведение спортивного комплекса в Междуреченске и ремонт «Арены кузнецких металлургов» в Новокузнецке. Объекты планируется сдать осенью 2021 года. По нацпроекту «Демография» в Кемерове до декабря следующего года построят крытый каток с искусственным льдом и универсальным спортивным залом. К 300-летию Кузбасса планируют сдать в эксплуатацию ледовый дворец «Кузбасс» на Московской площади и многофункциональный центр игровых видов спорта с теннисными кортами на Комсомольском проспекте в Кемерове. Уникальный для региона комплекс «Кузбасс-Арена» будет завершен в 2022 году, к чемпионату мира по волейболу.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.