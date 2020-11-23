Кузбасские образцы военной техники полнились истребителем-бомбардировщиком. Реставрация отслужившего Су-17 производится на заводе компании «СЭУК-Кузбасс». Какое будущее ждёт крылатого бойца в Ленинск-Кузнецке, расскажет Сергей Ищенко.

В одном из цехов завода «Сиб-Дамель», специализирующегося на горно-шахтном оборудовании, появился гость из противоположенной стихии – боевой истребитель-бомбардировщик Су-17. Чтобы доставить его в Ленинск-Кузнецкий сотрудникам предприятия, входящего в компанию «СУЭК-Кузбасс», пришлось преодолеть 5 тысяч километров.

На разбор «сушки» у специалистов ушло трое суток. Собирать его будут гораздо дольше. Самолет покрасят, обработают. В общем приведут в надлежащий вид. Благо опыт реставрации боевой техники у работников «Сиб-Дамель» уже есть. В этом же цехе возвращали облик военной наземной технике, которая теперь красуется в одном из скверов города.

Наводить марафет на истребитель-бомбардировщик уже начали. Ради чего весь, мягко говоря, не дешевый сыр-бор — узнаем совсем скоро. За судьбой СУ-17 будет следить наш телеканал.

Автор: Сергей Ищенко