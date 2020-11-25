На объектах в разных районах области завершаются работы по замене оборудования. Как сообщили в министерстве жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кузбасса, реконструируют и строят новые котельные в Анжеро-Судженске, Ленинске-Кузнецком, Прокопьевске, Киселевске, а также Ленинск-Кузнецком, Прокопьевском, Чебулинском, Топкинском округах и Тисульском районе.

«На подготовку объектов жилищно-коммунального хозяйства Кузбасса к зиме в этом году было направлено около 7,5 млрд рублей. По итогам 2020 года будут построены и реконструированы 23 котельные, что повысит надежность системы теплоснабжения. В том числе в муниципалитетах установили 14 блочно-модульных угольных мини-котельных. Их основное преимущество — полная автономность. Уголь заправляется на срок от 7 до 20 суток, а дальше вся работа оборудования контролируется диспетчером дистанционно. Соответственно, нет необходимости в постоянном присутствии персонала, что снижает расходы на обслуживание энергообъектов», — отметил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

Подача угля в автоматизированную котельную осуществляется через закрытый бункер, зола отводится в золоприемник. Это позволяет полностью отказаться от угольного склада и золоотвала. При этом выбросы от сжигания угольного топлива минимальны.

Раньше в дома в районе мелькомбината «Сибирский колос» в Анжеро-Судженске не поступало достаточного количества тепла из-за старой, не справляющейся с нагрузкой котельной. Летом 2020 года она была закрыта. Вместо нее на средства областного бюджета для муниципалитета приобрели 2 автоматизированные котельные, одна из них уже введена в эксплуатацию, вторая заработает на днях. Еще 2 блочно-модульные котельные заработали в Чебулинском округе — в 1-м поселке и в деревне Покровка.

При подготовке к отопительному сезону коммунальщики проверили оборудование на всех объектах теплоснабжения. В котельной деревни Зеледеево Юргинского округа установили новый, более мощный водогрейный котел. Работы проводились без отключения отопления. Сейчас котельная обеспечивает теплом 25 домов и детский сад. Идет установка нового оборудования в селе Мальцево, на очереди — котельная в поселке Юргинский. До конца года в котельных округа планируется установить еще 7 новых котлов.

Всего в регионе функционируют 959 котельных. Благодаря модернизации системы теплоснабжения в этом году были закрыты 6 старых объектов. В прошлом году коммунальщики Кузбасса построили и реконструировали 18 котельных, а также ликвидировали 12 старых.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.