За прошедшие сутки в Кузбассе выявлено 172 случая заражения коронавирусной инфекцией: Кемерово – 34, Новокузнецк – 33, Междуреченск – 15, Анжеро-Судженск – 9, Белово – 8, Ленинск-Кузнецкий – 8, Прокопьевск – 8, Юрга – 8, Осинники – 7, Мыски – 6, Киселевск – 6, Калтан – 5, Полысаево – 5, Тайга – 5, Гурьевский МО – 4, Березовский – 3, Прокопьевский МО – 3, Краснобродский – 2, Мариинский МР – 2, Крапивинский МО – 1.

3 пациента скончались. У женщины 1975 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Она проживала в Юрге.

У женщины 1958 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Она проживала в г. Полысаево.

У мужчины 1955 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Он проживал в Кемерове.

191 пациент выздоровел. Таким образом, в Кузбассе 16405 человек вылечились от коронавируса.

Всего в регионе медицинскую помощь получают 3312 пациентов с диагнозом COVID-19.

В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 10734 человека.

Источник - телеграм-канал "Коронавирус в Кузбассе. Оперштаб".