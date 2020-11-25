В муниципалитетах области продолжаются капитальный ремонт, реконструкция и оснащение общеобразовательных организаций. По проекту «Моя новая школа» в Юрге обновляют здание школы №14. Работы будут завершены к началу нового учебного года.

Реконструкция здания 1964 года постройки стартовала в сентябре. Уже выполнен ремонт наружных тепловых сетей и завершены работы по прокладке новой электропроводки. Продолжается установка нового водопровода и канализационной системы. Строители разобрали старые полы, сняли штукатурку, демонтировали ветхие инженерные сети.

Проект разрабатывался с учетом пожеланий школьников, родителей и педагогов. Также будет благоустроена пришкольная территория, обновлена спортивная площадка. Кроме того, школа получит полный комплект нового оборудования — приборы для лабораторий, спортивный инвентарь, компьютерную технику. Учиться в современных и комфортных условиях смогут более 1 тысячи детей.

Всего по региональному проекту «Моя новая школа» в Кузбассе в 2020 году уже отремонтированы и оснащены современным оборудованием 11 школ. До начала следующего учебного года будут сданы еще 16.

В рамках муниципальной программы «Развитие системы образования в Юргинском городском округе» к новому учебному году модернизировали пищеблоки сразу в четырех образовательных учреждениях: начальной школе–детском саду №33, гимназии, школах №5 и №6. Благодаря этому почти 2 тысячи учащихся уже получают качественное питание. На реконструкцию, капремонт и оснащение пищеблоков, а также на обновление обеденных зон из местного бюджета направлено более 33 млн рублей.

По данным регионального министерства образования и науки, ежегодно в школах Кузбасса ремонтируется порядка 40 пищеблоков. Летом 2020 года во всех образовательных организациях региона провели мониторинг оборудования столовых. Все пищеблоки признаны соответствующими санитарно-эпидемиологическим требованиям.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.