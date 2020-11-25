Межрегиональный центр строительных компетенций будет создан по инициативе губернатора Сергея Цивилева. Ключевая цель проекта — организовать конкурентоспособную систему непрерывного профессионального образования специалистов в сфере строительства. Предложение было поддержано в правительстве Российской Федерации.

Концепцию центра обсудили на заседании межведомственной рабочей группы с участием заместителя министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Дмитрия Волкова, заместителя министра труда и социальной защиты Российской Федерации Елены Мухтияровой, губернатора Кузбасса Сергея Цивилева и других представителей федеральных министерств и ведомств.

«В Кузбассе впечатляющая инфраструктура, на базе региона совершенно точно можно развивать такой центр. Важно, что и у потенциальных заказчиков есть запрос на создание централизованной образовательной системы. Застройщики в ходе встреч признают готовность вкладывать ресурсы в обучение кадров. Например, выплачивать стипендию студентам, чтобы в будущем заключить с ними контракт и отправить их на ту стройку, где они нужны», — отметил Дмитрий Волков.

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев отметил, что в межрегиональном центре будут в том числе обучать дефицитным специальностям. Появление такой структуры должно способствовать активному развитию строительной сферы в регионе.

«Решение кадрового вопроса — ключевой момент. Мы уже формируем группу студентов по целевому заказу строительных компаний региона. В перспективе трудоустройство и переобучение специалистов позволит нам реализовывать крупные инвестиционные проекты. Прежде всего это развитие Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей, строительство Восточного полигона», — подчеркнул глава региона.

Межрегиональный центр строительных компетенций будет работать на территории Сибирского и Дальневосточного федеральных округов. На занятиях будут применять лучшие практики в области подготовки кадров для стройиндустрии. Предполагается, что ежегодно в центре смогут проходить подготовку по 50 тысяч специалистов.

Центр будет анализировать потребности отрасли в кадрах, проводить учебную и профориентационную работу совместно с образовательными организациями, сотрудничать с предприятиями. Планируется создать цифровую платформу, которая станет единым окном доступа ко всем сервисам для потенциальных заказчиков.

Кузбасский образовательный кластер по строительным компетенциям будет включать «Северный» и «Южный» кампусы с центрами в Кемерове и Новокузнецке. В «Северный» войдут Кузбасский техникум архитектуры, геодезии и строительства, Кемеровский коммунально-строительный техникум им. В.И. Заузелкова и Кузбасский государственный технический университет имени Т.Ф. Горбачева. На юге основными образовательными организациями станут Сибирский государственный индустриальный университет и 5 колледжей и техникумов Новокузнецка и Прокопьевска.

ДЛЯ СПРАВКИ. Кузбасская система среднего профессионального образования — самая крупная в Сибирском федеральном округе. Она насчитывает 67 техникумов и колледжей. В них готовят специалистов по 58 профессиям и 122 специальностям, 24 из которых входят в перечень 50 наиболее востребованных на рынке труда. Строительные техникумы региона располагают материальной базой для проведения занятий по высоким стандартам WorldSkills. Кроме того, специалистов строительной сферы готовят и ведущие вузы Кузбасса.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.