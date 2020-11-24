Экономический спад – время обновления и модернизации. Так решило руководство Топкинского цементного завода. Как крупнейший за Уралом производитель «хлеба строительства» пережил непростой 2020 год, расскажет Сергей Ищенко.

За 10 месяцев Топкинский цементный завод, работающий в составе холдинга «Сибирский цемент», выпустил около 1 миллиона 900 тысяч тонн продукции, что меньше аналогичного показателя 2019-го почти на 6%. Экономический спад, возникший из-за пандемии коронавируса, затронул все отрасли.

Самый масштабный проект 2020-го — установка на первой печи завода электрофильтра швейцарского производства. Его введут в работу в следующем году. А один из главных итогов этого — получение сертификата Американского института нефти.

70% продукции завода используются в Сибирском федеральном округе. Большинство знаковых объектов Кузбасса возводится с использованием топкинского цемента. В январе предприятию исполнится 55 лет, и, как считают его сотрудники, все только начинается…

Автор: Сергей Ищенко