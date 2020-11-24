В этом году в Кузбассе утвердили программу комплексного развития сельских территорий. Частью проекта стала и льготная ипотека. «Россельхозбанк» предлагает кредит на строительство и покупку жилья в деревне от 2,7%.

Ольга ходит по комнатам, представляя, как они будут выглядеть после ремонта. Семья Меньшовых купила двухэтажный коттедж в начале осени. Новый год планируют отметить уже в новом доме.

«Россельхозбанк» предлагает минимальную процентную ставку — 2,7% с первоначальным взносом всего 10%. Кредит можно взять на приобретение земли или дома, а также на его строительство.

Кредит предоставляется на покупку жилья и на первичном, и на вторичном рынках. За день в «Россельхозбанке» обрабатывают до 50 заявок. Отказов практически нет. Шанс на приобретение домика в деревне очень высок.

Автор: Анастасия Подоляко