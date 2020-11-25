В администрации правительства Кузбасса прошел торжественный прием сотрудников налоговых органов. В честь 30-летия образования службы в регионе 60 работников получили областные награды.

«Налоговые органы обеспечивают около 70% финансовых поступлений в бюджеты всех уровней. Благодаря вашей работе бюджет региона за 30 лет пополнился на 65 млрд рублей. Налоговые поступления позволяют увеличивать зарплаты работников бюджетной сферы, строить в Кузбассе жилье и дороги, расширять меры социальной поддержки, реализовывать нацпроекты. Ваш труд обеспечивает финансовую и социальную стабильность региона», — подчеркнул в приветственном слове губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

Глава региона отметил успехи налоговых органов в работе с предприятиями малого и среднего бизнеса Кузбасса. Совершенствование аналитических инструментов позволило уменьшить количество выездных проверок и при этом повысить эффективность контроля. Абсолютный размер задолженности по налогам за последние 15 лет уменьшился в области в 2,5 раза, или на 51 млрд рублей. Налоговая служба Кузбасса одной из первых в стране начала внедрять в работу инновационные цифровые технологии, в том числе оплату налогов через «Личный кабинет», онлайн-консультации специалистов.

За успехи на службе 60 налоговых инспекторов Кузбасса были отмечены областными наградами. 30 сотрудников получили Почетные грамоты правительства Кузбасса, 10 — медали «За служение Кузбассу», еще 11 представителей ведомства награждены медалями «За веру и добро», 3 — медалями «Материнская доблесть». Также были вручены медаль «Особый вклад в развитие Кузбасса» 2-й степени, почетный знак «Золотой знак Кузбасс» и медаль «Отцовская доблесть».

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.