За прошедшие сутки в Кузбассе выявлено 175 случаев заражения коронавирусной инфекцией: Новокузнецк – 50, Кемерово – 41, Прокопьевск – 29, Ленинск-Кузнецкий – 12, Междуреченск – 9, Белово – 7, Киселевск – 6, Новокузнецкий МР – 6, Юрга – 3, Калтан – 2, Тайга – 2, Полысаево – 1, Беловский МР – 1, Гурьевский МО – 1, Кемеровский МО – 1, Таштагольский МР – 1, Яйский МО – 1, Яшкинский МО – 1.

3 пациента скончались. У мужчины 1997 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне ожирения. Он проживал в Березовском.

У мужчины 1976 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Он проживал в Киселевске.

Мужчина 1962 года рождения умер от новой коронавирусной инфекции COVID-19. Болезнь протекала на фоне сопутствующей патологии нервной системы и сахарного диабета. Он проживал в Кемерове.

143 пациента выздоровели. Таким образом, в Кузбассе 16548 человек вылечились от коронавируса.

Всего в регионе медицинскую помощь получает 3341 пациент с диагнозом COVID-19.

В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 11034 человека.

Источник - телеграм-канал "Коронавирус в Кузбассе. Оперштаб".