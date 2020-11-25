Принудительные работы. Такая форма исправления лиц, нарушивших Уголовный кодекс, появилась относительно недавно, а в Кузбассе реализуется всего 2 года. Как живут люди, преступившие закон, кто они и где трудятся, узнавал Сергей Ищенко.

Василий работает на производстве железобетонных конструкций. Трудится по обычному графику, со всеми причитающимися социальными гарантиями. В колонии, узнав о возможности смены реального срока лишения свободы на принудительные работы, всеми силами стремился ее заслужить.

Свидания проходят в изолированном участке 29-ой колонии. В исправительном центре заключенные сами готовят и приобретают питание, оплачивают ЖКУ и заботятся о своем досуге. Имеют доступ фактически к большинству благ цивилизации.

30-летний Павел попал в места не столь отдаленные из-за наркотиков. Возможность отбыть оставшиеся 4 года лишения свободы в центре стремился заработать. Соблазнов, связанных с фактически свободным выходом в город на работу, не боится.

Все заключенные, занятые на принудительных работах в основном в строительной и производственной сферах, находятся под жестким контролем сотрудников ГУФСИН. Любое нарушение режима может привести их опять в места лишения свободы. По факту, ходатайствовать о подобном смягчении наказания может любой заключенный, и эта мера пользуется спросом, так как не только имеет понятные плюсы, но и не отменяет возможности условно досрочного освобождения. Сейчас в Кузбассе действуют 2 исправительных центра — в Белове и Кемерове, где в ближайшее время планируется открыть ещё один.

Автор: Сергей Ищенко