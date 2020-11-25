Конкурсные площадки – в регионах, судьи – в Москве. В очно-дистанционном формате в этом году проходит национальный чемпионат рабочих профессий «Абилимпикс» среди людей с ограниченными возможностями здоровья. Всю эту неделю в северной и южной столицах Кузбасса показывают своё мастерство победители регионального этапа. Компетенции разные: поварское, столярное дело, фотография, дизайн, анимация, сухое строительство и многое другое. Кемеровскую область на всероссийском этапе представляют 52 человека. С некоторыми из них пообщалась Кристина Орехова.

Более двух тысяч человек из 81 региона России. Алексей со своим школьным преподавателем по столярному делу приехали в Кемерово из Анжеро-Судженска. Он, несмотря на трудности в концентрации внимания, смог победить на областном этапе. Подготовку к финалу чемпионата начал уже на летних каникулах. Говорит, что непривычно участвовать в состязаниях без зрителей и поддержки.

Если в столярном деле оценка работы может производиться визуально, то в поварском дистанционно можно оценить только внешние критерии. В этом и заключается сложность в принятии решения для специалистов этого направления. Точные весовые характеристики, температура подачи блюда — определить эти критерии судьям помогают эксперты на площадках.

Несмотря на то, что у каждой компетенции свои условия и сложности, чемпионат проходит без сбоев. В пятницу завершится конкурсная программа и будут подведены итоги. На медали могут рассчитывать и представители сборной Кузбасса. Для многих «Абилимпикс» может стать успешным карьерным стартом.

Автор: Кристина Орехова