В последние дни ноября синоптики обещают заморозки. В целом же в этом году календарная осень выдалась тёплой, и снег лёг позже, чем обычно. Как эти аномалии повлияли на природные циклы животных и растений — в материале Анастасии Подоляко.

На севере области сугробы начали появляться только две недели назад. До этого времени косолапые в тайге страдали бессонницей и периодически выходили к людям. Кадрами кузбассовцы делились в социальных сетях. Сейчас в лесах региона живёт около 3 тысяч особей медведей. Из-за плюсовых температур есть риск, что в спячку впадут не все. Некоторые так и останутся «шатунами». Опасным для людей может стать и внезапно пробудившееся животное.

Этой осенью долго не могли уйти в спячку не только медведи. На сезонный отдых не торопились и ежи. А насекомые, наоборот, успели проснуться. Мухи, клопы и божьи коровки чувствовали плюсовые температуры, и принимали ноябрьскую оттепель за весеннюю. Тёплая осень сбила и ритм птиц.

Погодный ориентир потеряли и некоторые растения. В ноябре набухали почки и появлялись свежие побеги.

В этом году было раннее лето. В начале мая уже цвела сирень, а в конце месяца грибники собирали подберёзовики. Долго длилась и осень. Синоптики обещают: первый зимний месяц морозами не удивит. В декабре в регионе будет теплее среднего. Понаблюдайте за природой. Если заметите что-то необычное, фотографируйте, снимайте видео и присылайте в нашу редакцию.

Автор: Анастасия Подоляко