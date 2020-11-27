Физкультурно-оздоровительный центр начал работу в Новоильинском районе города в рамках регионального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография». Образовательный центр «IT-Куб» появился в Новокузнецке благодаря нацпроекту «Образование». Объекты посетил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

«В Новоильинском районе проживает много молодых людей и семей с детьми, поэтому комплекс с большим залом для игровых видов спорта здесь был необходим. Объект «с нуля» построили всего за 1 год. Общая стоимость проведенных работ — около 99 миллионов рублей, из них более 38 миллионов выделены из федерального бюджета, остальное — из областного и местного бюджетов. В этом современном комплексе можно будет заниматься как массовым спортом, так и спортом высших достижений», — отметил на церемонии открытия губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

Двухэтажный комплекс площадью почти 1,5 тыс. кв. м смогут посещать более 400 человек в день. На первом этаже – игровой зал, оборудованный в том числе для маломобильных посетителей, на втором – зал для занятий аэробикой. Здесь есть удобные раздевалки, душевые, буфет. Прилегающую территорию благоустроили, установили пандусы, сделали парковку. Рядом со спорткомплексом построены памп-трек и скейт-парк.

Новый центр цифрового образования школьников «IT-Куб» заработал на базе центра технического творчества «Меридиан» в Центральном районе Новокузнецка. Здесь ребята смогут изучать языки программирования, осваивать системное администрирование, робототехнику, работу в виртуальной и дополненной реальности. Планируется, что ежегодно в центре будут обучаться 400 детей от 12 до 18 лет. Записаться на занятия может любой подходящий по возрасту школьник.

В кабинетах центра есть современные компьютеры, 3D-принтеры, очки виртуальной реальности и другое оборудование. Также здесь располагаются коворкинг, лекторий и шахматная гостиная. В центре планируют проводить мозговые штурмы, деловые игры, квесты и соревнования. На создание «IT-Куба» в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» нацпроекта «Образование» было выделено 13,2 млн рублей. Из них 12,8 млн рублей — из федерального бюджета, около 400 тыс. рублей — из областного.

Кроме того, губернатор Сергей Цивилев провел торжественный прием, посвященный 90-летию Сибирского государственного индустриального университета. Глава региона поздравил коллектив и вручил лучшим сотрудникам и студентам грамоты Минобрнауки России и награды Правительства Кузбасса. В структуру университета входят 11 институтов и 32 кафедры. В нем обучаются 7,5 тысячи человек. В СибГИУ 17 научных школ, работают 3 диссертационных совета. Научная деятельность ведется по 10 направлениям на кафедрах и в 30 учебно-научных и инновационных подразделениях.

В ходе рабочего визита в Новокузнецк Сергей Цивилев также проверил ход транспортной реформы. С утра глава региона побывал на выходе транспорта на маршруты, а затем проехал в двух автобусах и лично пообщался с пассажирами, чтобы узнать их мнение о модернизации системы. По итогам поездки губернатор поручил скорректировать схему движения с учетом пожеланий пассажиров и обеспечить наличие табло с информацией о новых маршрутах на остановках транспорта. Также будет усилена работа по привлечению новокузнецких водителей. Губернатор отметил, что всего до 300-летнего юбилея в Кузбасс поступит около 1100 новых современных автобусов.

Заключительным пунктом поездки стала Новокузнецкая городская клиническая больница № 1. Сюда поступила новая ангиографическая установка стоимостью 57 млн рублей. Аппарат приобрели на средства федерального бюджета в рамках регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» нацпроекта «Здравоохранение». Благодаря круглосуточной работе ежедневно планируется обследовать 10 жителей юга области. Ангиограф нового поколения позволяет делать четкие снимки при меньшем количестве вводимого контрастного вещества, что снижает радиологическую нагрузку на пациента. Также с его помощью можно проводить малоинвазивные операции людям с патологиями сердца и сосудов. На встрече с сотрудниками больницы Сергей Цивилев отметил, что Правительство Кузбасса продолжит оказывать региональной системе здравоохранения всестороннюю поддержку.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.