Итоги по вводу в оборот неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения озвучили на рабочей встрече губернатора Кузбасса Сергея Цивилева с заместителем по агропромышленному комплексу Алексеем Харитоновым.

«В этом году Кузбасс стал лидером среди регионов Сибири по темпам ввода в оборот сельхозземель. Сейчас в области не используется всего 12,3% угодий. Работа по вводу земель в оборот будет продолжена и в следующем году. Мы планируем задействовать всю пригодную для выращивания сельхозкультур землю, что позволит нам увеличить объемы собранного урожая», — подчеркнул глава региона.

Как рассказал замгубернатора Алексей Харитонов, в этом году план по вводу земель в оборот перевыполнен более чем на 60%. Введено 20,6 тыс. га при первоначальном плане 12,9 тыс. га. Уже в следующем году эти земли войдут в общую пахотную площадь и будут заняты зерновыми культурами и рапсом.

Лидерами по площади ввода в этом году стали Кемеровский, Мариинский, Тяжинский, Яшкинский, Тисульский муниципальные округа и районы. Для хозяйств, которые включили в свои площади брошенные земли, предусмотрена господдержка. Из областного бюджета на эти цели в 2020 году выделено 31,5 млн рублей.

По данным министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кузбасса, в 2018 году площадь неиспользуемой пашни, пригодной для введения в оборот, составляла в регионе 87,7 тыс. га. За прошедшие три года удалось вернуть в сельхозпроизводство почти половину из них – 42,8 тыс. га. Таким образом, площадь земель, пригодных для ввода, сейчас составляет почти 45 тыс. га.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.