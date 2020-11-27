Бойцы сводного кузбасского поискового отряда «Земляк» на встрече с губернатором Сергеем Цивилевым рассказали о своем участии в «Вахте Памяти-2020». За год ребята подняли и захоронили останки 54 красноармейцев, благоустроили 260 воинских захоронений, помогли установить судьбу 210 погибших кузбасских воинов.

«Вы помогаете сохранить память о великой Победе нашего народа, не позволяете жителям страны забыть о подвигах наших дедов и прадедов. Конечно, военно-исторической работе в Кузбассе будет уделяться особое внимание и после завершения юбилейного Года памяти и славы. В следующем году нужно продолжить сбор информацию о воинских подразделениях, которые в годы Великой Отечественной войны были сформированы на территории региона, и о бойцах, погибших от ран в кузбасских госпиталях», — обратился к поисковикам губернатор Сергей Цивилев.

Глава региона рассказал, что по договоренности с министром обороны России Сергеем Шойгу в область на вечное хранение будет передано боевое знамя 376-й Кузбасской дивизии. Она была сформирована в Кемерове в декабре 1941 года, затем участвовала в обороне Ленинграда и воевала под Псковом. Символично, что танк Т-34, который 24 июня 2020 года шел во главе торжественного марша по столице Кузбасса, тоже был обнаружен под Псковом. В ближайшее время боевая машина будет установлена на постамент у Президентского кадетского училища.

В сводном кузбасском отряде «Земляк» участвуют более тысячи студентов и школьников из 14 муниципалитетов региона. За 10 лет поисковой работы они обнаружили и перезахоронили 754 погибших солдата. Благодаря совместной работе с поисковиками других регионов удалось вернуть на малую родину останки 29 кузбасских бойцов. Поисковики собрали полную информацию об этих воинах и в этом году выпустили книгу «Возвращенные имена». Презентация сборника состоится 3 декабря, в День неизвестного солдата.

Кроме того, новокузнецкие поисковики выпустили книгу «Вехи боевого пути» о 419 бойцах дивизии №237, состоявшей из шахтеров Киселевска и Прокопьевска и селян из Кузедеева. Работа по сбору материала шла более 4 лет. В архивах удалось добыть уникальные факты, например, запись командования вермахта о том, что кузбассовцы разгромили элитную дивизию СС «Мертвая голова».

По итогам «Вахты памяти — 2020» работа отряда «Земляк» и его командира Романа Пономарева была отмечена благодарственным письмом президента РФ Владимира Путина.

Для справки. «Вахта памяти» — всероссийская акция, цель которой — почтить память погибших в Великой Отечественной войне. Участники поисковых групп выезжают на места сражений, чтобы разыскать останки солдат для дальнейшего торжественного перезахоронения. Подробную информацию о том, как стать участником поискового отряда, можно найти на сайте https://www.вахтапамяти.рф

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.