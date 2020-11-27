В администрации правительства Кузбасса прошел торжественный прием, посвященный Дню матери. Этот праздник отмечается в России в последнее воскресенье ноября. На мероприятие были приглашены многодетные мамы, работающие в медицинской сфере региона.

«Ваша способность совмещать непростую работу в больницах и поликлиниках с воспитанием детей восхищает. Мы вами гордимся, и со своей стороны, делаем все возможное, чтобы обеспечить вам и вашим детям достойное будущее. В Кузбассе открываются детские технопарки и центры цифрового образования, модернизируются и строятся школы, устанавливаются современные спортивные площадки. Только до конца 2021 года в регионе должны заработать 20 новых детских садов на 3,6 тысячи мест. Наша цель — сделать так, чтобы всем мамам в Кузбассе было комфортно воспитывать здесь своих детей», — подчеркнул губернатор Сергей Цивилев.

Особые слова благодарности прозвучали в адрес многодетных мам. Всего в Кузбассе более 30 тысяч многодетных семей. В них воспитываются свыше 100 тысяч детей. При этом почти 7 тыс. семей воспитывают 5 и более детей. На поддержку кузбасских семей с детьми в 2020 году из областного и федерального бюджетов направлено более 12 млрд рублей.

На торжественном приеме 43 женщины получили областные награды. Медалью «Материнская доблесть» отмечены 5 человек, медалью «За достойное воспитание детей» — 3 многодетные мамы, медалью «За веру и добро» — 35 человек. Среди награжденных Людмила Малышева, медицинская сестра Беловской городской больницы, многодетная мама, воспитавшая десятерых детей; Надежда Супрунова — рентгенолаборант отделения лучевой диагностики Междуреченской городской больницы, у которой пятеро сыновей; Марина Ларионова — педиатр Таштагольской районной больницы, воспитывающая троих детей.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.