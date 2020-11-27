Еще на 2 недели, до 13 декабря продлевается действие следующего режима работы организаций и проведения мероприятий:
— работодателям необходимо перевести не менее 30% сотрудников на дистанционный режим работы, а также всех работников от 65 лет и старше и тех, кто имеет заболевания со значимыми факторами риска. Исключения см. здесь (https://t.me/covid19kuzbass/930);
— все работодатели Кузбасса должны минимизировать очное присутствие сотрудников на рабочих местах;
— официальные физкультурные и спортивные мероприятия должны проводиться без зрителей;
— работа организаций общественного питания приостанавливается с 23 часов 00 минут до 6 часов 00 минут.
🟢 При условии дезинфекции после каждого использования с 27 ноября разрешается выдача напрокат горнолыжного инвентаря:
✅ шлемов;
✅ горнолыжных масок;
✅ горнолыжных очков;
✅ горных лыж;
✅ сноубордов;
✅ горнолыжных ботинок и ботинок для сноуборда;
✅ палок.