28 ноября горнолыжный сезон стартовал на курорте «Танай» Промышленновского округа, 29 ноября — в междуреченском «Югусе». Теперь для туристов доступны все 4 крупнейших горнолыжных комплекса Кузбасса.

«Все объекты на открытых горнолыжных курортах работают с учетом санитарно-эпидемических ограничений: регулярная дезинфекция, проверки персонала, соблюдение социальной дистанции. Но был пересмотрен перечень горнолыжного инвентаря, доступного для проката. В дополнение к ботинкам, лыжам и сноубордам теперь можно выдавать шлемы, маски и очки при условии их обязательной дезинфекции после каждого использования», — отметил заместитель губернатора Кузбасса Сергей Алексеев.

На курорте «Танай» сезон открыл массовый спуск с горы с флагами России и Кузбасса. Для гостей были организованы чемпионат по катанию на надувных плюшках, гоночный турнир на радиоуправляемых машинках, инста-челленджи, конкурсы на создание рэпа про «Танай» и на самый креативный лозунг сезона. Победители получили путевки выходного дня, ски-пассы, сертификаты на обучение катанию на горных лыжах или сноуборде и другие призы. К сезону подготовлены 7 трасс различной степени сложности. Для новичков, в том числе детей с 4 лет, работает школа горнолыжного катания, есть 2 учебные трассы.

Сезон на междуреченском курорте «Югус» открыл спуск с горы спортсменов детско-юношеской спортивной школы имени Г.А. Хохрина. Гости фотографировались с ростовым медведем Сибиряком, участвовали в разных конкурсах и танцевальном баттле. На территории «Югуса» расположены 4 трассы, работают 2 подъемника – бугельный и парно-кресельный.

Напомним, 14 ноября первым в России горнолыжный сезон открыл популярный кузбасский курорт «Шерегеш». 21 ноября эстафету приняла «Горная Саланга».

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.