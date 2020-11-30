Модульное здание установили в поселке Центральный Тисульского района вместо аварийной постройки. Теперь 195 местных жителей смогут в комфортных условиях проходить диспансеризацию, делать прививки и сдавать анализы.

«Медпункт в Тисульском районе стал последним из 34 фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов, которые в этом году были открыты в Кузбассе по нацпроекту «Здравоохранение». Важно, что все модульные постройки были установлены в сельских, в том числе отдаленных территориях. Благодаря этому более 12 тысяч человек теперь могут получать медицинскую помощь рядом с домом. По программе «Земский доктор» мы дополнительно привлекли для работы на селе 22 молодых специалиста. В следующем году по региональной программе «Модернизация первичного звена здравоохранения Кемеровской области-Кузбасса» планируем открыть еще 28 современных ФАПов», — подчеркнул губернатор Кузбасса Сергей Цивилев

Новые медпункты кузбасского производства адаптированы к сибирским погодным условиям. В них смонтированы системы электроотопления, водоснабжения, вентиляции. Для маломобильных граждан в каждом медпункте оборудованы пандус с двухсторонним ограждением и поручнями, кнопка вызова персонала, система навигации с использованием шрифта Брайля.

Фельдшерские пункты оснащены оборудованием для оказания доврачебной и экстренной помощи. Здесь есть портативный анализатор для исследований уровня сахара крови и холестерина, анализатор гемоглобина крови, пульсоксиметр, электрокардиограф, дефибриллятор и все необходимое при остром нарушении мозгового кровообращения, коронарном синдроме, желудочно-кишечных кровотечениях. Имеются носилки или спинальный щит с устройством для фиксации головы для транспортировки маломобильных пациентов, кислородный ингалятор, одеяло с подогревом.

По данным Минздрава Кузбасса, с 2019 года в рамках федерального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» национального проекта «Здравоохранение» в регионе открыт 41 модульный ФАП и две врачебные амбулатории.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.