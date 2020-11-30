Оборудованный зал общей площадью около 300 квадратных метров создан на базе средней общеобразовательной школы №85 в жилом районе Лесная Поляна.

«В Кемерове очень популярна спортивная гимнастика. В спортзале школы олимпийского резерва №1, которая в эти дни отмечает 75-летие со дня основания, занимаются более тысячи человек. Еще столько же желающих подали заявки и пока находятся в резерве. Благодаря открытию нового зала к тренировкам по спортивной гимнастике смогут приступить еще 180 кемеровчан в возрасте от 3 до 18 лет. Отбор в секции будет проходить на конкурсной основе», — отметил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

В рамках федерального проекта «Современная школа» нацпроекта «Образование» приобретено современное оборудование, в том числе гимнастические скамейки, канаты, брусья и бревна, тренажер для пресса, маты, батуты. На эти цели из федерального бюджета направлено 8,7 млн рублей. Кроме того, Федерация спортивной гимнастики России подарила школе яму с поролоновым наполнителем, которая позволит безопасно отрабатывать технику прыжков.

Тренировать ребят будут мастер спорта России международного класса по спортивной гимнастике, победитель и призер первенства Европы Григорий Зырянов, мастера спорта по спортивной гимнастике Галина Шаньшина и Иван Волобуев. Всего в СШОР преподают 27 тренеров.

В торжественном открытии нового зала приняли участие легенда кузбасской спортивной гимнастики, заслуженный мастер спорта СССР, двукратная Олимпийская чемпионка Мария Филатова, полномочный представитель Федерации спортивной гимнастики России в Сибирском и Дальневосточном федеральных округах Александр Козик, заслуженный работник физической культуры РФ, почетный гражданин Кемеровской области Валерий Астахов, более 35 лет руководивший спортшколой. С показательной программой выступили воспитанники учреждения.

ДЛЯ СПРАВКИ. Спортивная школа олимпийского резерва №1 была образована в 1945 году. В ней проходят тренировки по легкой атлетике, спортивной гимнастике, волейболу, лыжным гонкам, конькобежному спорту и другим дисциплинам. За 75 лет в учреждении подготовлены 2 заслуженных мастера спорта, 7 мастеров спорта СССР и России международного класса, более 130 мастеров спорта. Среди них Елена Груднева, чемпионка ХХV Олимпийских игр в Барселоне.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.