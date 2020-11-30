Жаркими выдались минувшие выходные на «Кузнецком льду». «Металлург» в рамках регулярного чемпионата ВХЛ принимал казанский «Барс». Первый период новокузнецкая команда проиграла.

Первое изменение счета встречи «Металлурга» и «Барса» произошло на 8 минуте. Гости — одни из лидеров регулярного чемпионата ВХЛ — распечатали ворота сталеваров. Хозяевам арены понадобился по времени целый период, чтобы выровнять ситуацию.

За исключением шайбы Артёма Манукяна второй период оппоненты откатали всухую. «Барсы» атаковали, сталевары не лезли на рожон, раскатывая противника.

Третий период выдался самым напряжённым. Спустя 35 секунд после начала «Металлург» вырывается вперед. «Барсы», реализуя большинство, нагоняют кузбассовцев через 3 минуты. Паритет сохраняется до 49 минуты, после чего игра гостей начинает сыпаться — они пропускают три шайбы за 6 минут, в том числе и имея преимущество.

Итог встречи – 5:3. Новокузнецкий «Металлург» поднимается на 12 строчку турнирной таблицы. Сегодня новокузнечане на своём льду сразятся с самарской командой «ЦСК ВВС», расположившийся на 22 месте регулярного чемпионата ВХЛ.

Автор: Сергей Ищенко