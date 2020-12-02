По итогам года в Кузбассе планируется собрать 14,5 тысяч тонн овощей и зелени закрытого грунта. Это превысит уровень прошлого года на 12,4 %. Для сравнения, в 2018 году было произведено около 8 тысяч тонн овощей, в 2019 — 12,9 тысяч тонн.

«Свежие огурцы, томаты и зелень уже стали привычной частью рациона кузбассовцев вне зависимости от времени года. Это стало возможным в том числе благодаря развитию местного круглогодичного производства культур закрытого грунта. На сегодняшний день общая площадь теплиц в Кузбассе превышает 28 гектаров», — рассказал министр сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кузбасса Андрей Ариткулов.

Огурцы, помидоры и зелень в Кузбассе выращивают 5 хозяйств, расположенных в Кемеровском и Яшкинском округах, Новокузнецком и Беловском районах. За 11 месяцев 2020 года они уже произвели более 13 тысяч тонн продукции. В частности, урожай огурцов составил 10,3 тысячи тонн, томатов — 2,5 тысячи тонн, салата, петрушки, укропа — 300 тонн.

Треть тепличных овощей и зелени, представленных в магазинах региона, выращены местными производителями. Главное конкурентное преимущество кузбасской продукции — свежесть. Близость производства позволяет сократить время от момента сбора до появления товара на прилавках.

Овощеводы намерены и в следующем году увеличить объем производства тепличной продукции. Планируется также расширить ассортимент выращиваемых культур.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.