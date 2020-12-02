На оснащение лесхозов из федерального бюджета было выделено 68,3 млн рублей в рамках регионального проекта «Сохранение лесов» нацпроекта «Экология». На эти средства приобретены 16 единиц тяжелой техники. За счет экономии при проведении госзакупок регион также смог дополнительно закупить еще 21 единицу противопожарного оборудования.

«К 2024 году мы планируем полностью обновить техническое оснащение лесной отрасли региона. За два года закуплены 150 единиц техники и оборудования на сумму более 200 миллионов рублей. В том числе благодаря этому в Кузбассе один из самых низких в Сибири показателей возгорания лесов, а площадь пострадавших от огня лесопосадок в регионе в десятки раз ниже, чем в среднем по стране», — отметил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев

C начала 2020 года приобретены 3 гусеничных трактора, 6 тракторов с навесным оборудованием, колесный трактор, 2 седельных тягача, полуприцеп-тяжеловоз, прицеп-тяжеловоз, вездеход, малый лесопатрульный комплекс, 5 ранцевых противопожарных установок и 16 бензопил. Технику передали мобильным лесопожарным бригадам региона. Как отметили в областном департаменте лесного комплекса, планомерная замена оборудования позволяет эффективнее выполнять задачи по сохранению лесов и обеспечению безопасности людей.

Для справки. По данным государственного лесного реестра, общая площадь лесов в Кузбассе составляет более 6,3 тысяч га (66,2% общей площади области). Защитой и восстановлением лесного комплекса региона занимаются 9 лесхозов. Они создают минерализованные полосы и противопожарные разрывы вдоль лесопосадок, доставляют пожарные бригады к месту возгорания, в том числе в условиях бездорожья, участвуют в тушении огня. Также лесхозы восстанавливают сгоревшие участки. В 2020 году в рамках нацпроекта «Экология» были высажены более 8 миллионов деревьев ценных хвойных пород — почти вдвое больше, чем в прошлом.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.