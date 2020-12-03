В целях обеспечения стабильной работы угольной отрасли и сбалансированности грузовых железнодорожных перевозок правительство Кузбасса и ОАО «РЖД» согласились продлить на следующий год основные параметры по вывозу продукции угольных предприятий в направлении Дальнего Востока.

«Подписанное соглашение позволит в 2021 году транспортировать в восточном направлении на экспорт не менее 53 млн тонн каменного угля и до 3,55 млн тонн — во внутрироссийском сообщении. Мы отстояли нашу позицию и сохранили те же объемы, что и в 2020 году. Это позволит обеспечить стабильность отрасли и защитить интересы шахтеров и их семей, потому что от вывоза угля в восточном направлении зависит благосостояние полутора миллионов человек, связанных с угольной промышленностью», — сообщил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

Объемы закреплены в подписанном 2 декабря дополнительном соглашении к соглашению о взаимодействии по обеспечению перевозки железнодорожным транспортом продукции, производимой на территории региона, на период с 2019 по 2035 годы, заключенному 6 июня 2019 года на Петербургском международном экономическом форуме. Документ подписали генеральный директор – председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозёров и губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

В целях синхронизации производственных планов грузоотправителей и железнодорожников в соглашении закреплено помесячное распределение объемов перевозок в восточном направлении, исходя из необходимости проведения ремонтных и строительных работ на инфраструктуре.

Напомним, аналогичное дополнительное соглашение, закреплявшее объемы перевозок угля из Кузбасса на Дальний Восток на текущий год, было подписано 18 марта 2020 года. Оно предусматривало взаимные обязательства по предъявлению каменного угля и его транспортировке в объеме не менее 53 млн тонн на экспорт и до 3,55 млн тонн – во внутрироссийском сообщении.

В документе также оговаривается необходимость выработки оптимальной логистики для соразмерной загрузки инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования в западном и восточном направлениях, повышения ритмичности предъявления грузов к перевозке, исключения случаев непроизводительного нахождения на инфраструктуре общего и необщего пользования порожнего подвижного состава.

Подписанное в 2019 году на ПМЭФ соглашение о взаимодействии по обеспечению перевозки железнодорожным транспортом продукции, производимой на территории Кузбасса, на период с 2019 по 2035 годы было направлено на синхронизацию добычи, переработки и обогащения каменного угля, производства химической, металлургической продукции и продуктов нефтепереработки промышленными предприятиями региона с вопросами развития инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования, совершенствования технологии взаимодействия ОАО «РЖД» и грузоотправителей Кузбасса с учетом увеличивающихся объемов отгружаемой продукции предприятий региона.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.