Источник возгорания, по данным регионального управления МЧС России, был на первом этаже. Площадь и причины сейчас устанавливаются.

Эти кадры оказались в сети, как только появились видимые признаки пожара в специализированной школе для детей с интеллектуальными нарушениями развития №101. Густой едкий дым за несколько минут заполнил коридор учреждения и отрезал выход. Учителя признаются: пришлось эвакуировать и через окно. Именно таким способом вынесли 9 первоклашек.

Сотрудники МЧС установили предварительную причину возгорания: произошло короткое замыкание в подсобном помещении, расплавилась проводка.

Никто во время возгорания не пострадал. Силами администрации школы до приезда спасателей эвакуировали 116 учеников, 58 сотрудников самостоятельно покинули помещение. Школьников сразу определяли в здание детского дома, который находится по соседству.

Уже сегодня холл учебного заведения приведут в порядок, проверят исправность пожарной сигнализации и работу электрощитков. С понедельника школьники смогут вернуться за парты.

Автор: Елизавета Матико