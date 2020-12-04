Места для зимнего отдыха оборудуют во всех 34 муниципалитетах региона, сообщили в министерстве жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кузбасса. Для удобства жителей рядом с самыми крупными из них установят пункты проката спортивного инвентаря.

В связи с пандемией коронавируса пункты проката будут работать только при условии соблюдения противоэпидемиологических мер, в том числе регулярной дезинфекции помещений. Муниципалитеты предусмотрели льготы на услуги для отдельных категорий граждан. Например, бесплатно арендовать спортивный инвентарь смогут члены многодетных семей и люди с ограниченными возможностями здоровья.

В том числе 6 катков созданы в рамках областного конкурса проектов инициативного бюджетирования «Твой Кузбасс — твоя инициатива». Они расположены в Ленинск-Кузнецком, Новокузнецком, Краснобродском, Гурьевском округах, Мариинском и Таштагольском районах.

В Кемерове открылись 26 зимних спортивных объектов, в том числе площадка для хоккея на валенках в парке Победы им. Жукова. Хоккейная коробка установлена на главной площади Кузбасса — площади Советов. Вскоре каток зальют и вокруг главной новогодней ели.

В Прокопьевске будет 9 катков, 4 из них уже готовы. Традиционно самым популярным местом для катания является площадка на территории спортивно-развлекательного центра «Солнечный». За сезон этот каток посещают более 7 тысяч человек. В местном пункте проката — более 350 пар коньков. Торжественное открытие катка в «Солнечном» состоится 4 декабря.

В Беловском районе зальют 4 хоккейные коробки и 2 ледовые площадки. В том числе в каток переоборудуют многофункциональную площадку на территории Вишневской школы, которая была установлена по проекту «Дни Москвы в Кузбассе».

В Ленинске-Кузнецком будут работать 6 катков. Впервые каток зальют в Парке культуры и отдыха. Уже готова для катания хоккейная коробка в микрорайоне Лесной городок, ранее отремонтированная по проекту «Твой Кузбасс — твоя инициатива». В рамках регионального проекта «Спорт — норма жизни» этим летом также отремонтировали хоккейную коробку спортшколы «Надежда», здесь идет заливка льда. На главной площадке празднования Нового года — площади им. Валентина Мазикина — идет установка катка. Традиционно открытые ледовые площадки с прокатом спортинвентаря будут работать на стадионах «Шахтер» и «Олимпиец».

Кроме катков и хоккейных коробок муниципалитеты обустроят лыжные и снегоходные трассы.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.