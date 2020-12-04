Фонды библиотеки содержат более 21 тысячи книг: тексты Священного Писания, творения святых отцов, энциклопедии, историческую и научную литературу, публицистику.

«2020 год в Кузбассе был объявлен Годом библиотек. Несмотря на ограничения, библиотеки региона не остановили работу, а внедрили новые форматы взаимодействия с читателями. Сейчас во всех библиотеках Кузбасса есть удаленный доступ к электронным каталогам, 200 из них подключены к национальным книгохранилищам, более 40 имеют виртуальный доступ в читальный зал Президентской библиотеки России. Важно, что у нас появляются и новые интеллектуальные центры. Теперь книги из обширного фонда библиотеки при Знаменском кафедральном соборе будут доступны не только прихожанам – читателем сможет стать любой житель или гость области», — отметил во время церемонии открытия губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

Здание библиотеки при Знаменском кафедральном соборе в Кемерове построено на пожертвования прихожан и меценатов. Митрополит Кемеровский и Прокопьевский Аристарх освятил его в честь святого праведного Стефана Знаменского. В библиотеке есть книгохранилище и просторный читальный зал, где будут проходить тематические семинары и беседы. Помещение приспособлено для посещения людьми с ограниченными возможностями. Планируется, что православная библиотека также будет работать в онлайн-формате.

В этом году библиотеки Кузбасса запустили много виртуальных проектов: прямые эфиры, мастер-классы, виртуальные выставки и экскурсии, игры и викторины, лекции по цифровой, финансовой и правовой грамотности. Интерактивные форматы привлекли новых читателей. Виртуальными участниками литературных мероприятий к 75-летию Победы стали более 300 тысяч человек, то есть почти каждый 9-й житель Кузбасса.

Для справки. Продолжается модернизация библиотек в отдаленных уголках региона. В 2020 году в рамках нацпроекта «Культура» полностью обновлены библиотеки в Таштагольском и Чебулинском районах, в середине декабря откроется обновленная библиотека в Прокопьевске. В 2021 году будут модернизированы еще 4 библиотеки Кузбасса.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.