В ходе заседания Совета муниципальных образований Кузбасса глава региона подвел итоги совместной работы территорий и профильных министерств в текущем году, а также обозначил задачи на 2021 год.

«Год 300-летия Кузбасса мы должны воспринимать не только как праздник, а в первую очередь как напряженный рабочий год. Наша основная задача заключается в том, чтобы каждый житель региона, независимо от того, проживает он в областном центре или в отдаленной деревне, увидел и почувствовал значительные изменения к лучшему, которые произошли за время подготовки к юбилею», — подчеркнул Сергей Цивилев.

Глава региона отметил, что в наступающем году необходимо реализовать целый комплекс социально-экономических преобразований во всех муниципалитетах региона. Также будут предприняты меры по укреплению системы здравоохранения как с точки зрения борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции, так и с точки зрения повышения качества и доступности медицинской помощи для населения.

«Мы уже сделали почти 800 шагов в подготовке к юбилею Кузбасса. Для решения поставленных задач осталось совсем немного — чуть более 200 дней. Мы должны посвятить это время слаженной и эффективной работе на благо Кузбасса», — отметил Сергей Цивилев.

В ходе заседания Совета заместители губернатора также проинформировали глав муниципалитетов об основных результатах работы по курируемым направлениям за 2020 год.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.