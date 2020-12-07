Подведены итоги марафона добрых дел, проходившего с 30 ноября по 5 декабря в рамках третьего регионального фестиваля «МыВместе. Добро Кузбасса». В течение недели 965 волонтеров помогали приютам для бездомных животных, доставляли покупки пожилым жителям региона, становились донорами крови.

В рамках фестиваля 50 волонтерских команд из разных территорий Кузбасса выполняли задания по определенной тематике: «Соседи по планете» (помощь приютам, изготовление кормушек, кормление бездомных животных), «Береги себя для жизни» (профилактика социально значимых заболеваний), «Мы вместе с заботой» (адресная помощь), «День неизвестного солдата» (патриотические акции), «День заказов подарков у Деда Мороза» (мастер-классы по изготовлению подарков и украшений), «Волонтер волонтеру» (поздравление с праздником).

За время марафона добрых дел участники собрали и передали в приюты для животных около 250 кг кормов. Волонтеры помогли обрести дом 10 животным, изготовили 200 кормушек для птиц.

Участники акции «Стань донором — спаси жизнь» сдали 13,5 литров крови. Добровольцы организовали 23 акции, посвященные здоровью, 14 игровых программ для детей. Были проведены 36 мастер-классов по изготовлению новогодних игрушек и украшений, на которых были созданы 500 уникальных изделий.

В День Неизвестного солдата добровольцы приняли участие в возложении цветов и свечей к памятникам, монументам и обелискам в городах и районах Кузбасса.

Адресную помощь от волонтеров получили более 50 пожилых жителей Кузбасса.

Ежедневно команды рассказывали в соцсетях о том, что добрые дела может делать каждый. 5 декабря, в День добровольца России, в одном из торговых центров Кемерова волонтеры вручили посетителям памятные сувениры. В фойе установили добровольческую фотозону, где можно было сделать необычное фото.

Самые активные команды фестиваля получат памятные подарки и дипломы Ресурсного центра развития добровольчества «БлагоДарю».

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.