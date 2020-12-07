В этом году выпускники будут сдавать экзамен по информатике в новом формате. Ответы нужно будет фиксировать не на бланках, как это было раньше, а в специальной электронной системе. Сегодня в Кузбассе прошла апробация формы. В плюсах и минусах разбиралась Анастасия Подоляко.

На столе выпускников стандартный набор для сдачи ЕГЭ: чёрная гелиевая ручка, паспорт, бланк регистрации, на котором фамилия, имя, отчество, паспортные и другие данные. И это — единственный бумажный носитель на экзамене. Задания и ответы каждый видит на своём экране.

Форма экзамена повлияла и на его содержание. В заданиях стало меньше теории и больше практики. С этого года выпускники углубленно работают с текстовыми редакторами, электронными таблицами и языками программирования. На каждом компьютере будет чистая операционная система, разрешено пользоваться только калькулятором и блокнотом. Разумеется, в электронном виде.

Выпускники пока к новому формату не привыкли: на бумаге было удобнее делать расчёты и необходимые чертежи. К тому же, 3 часа 55 минут придётся провести за экраном компьютера. Это дополнительная нагрузка для глаз. Переживают одиннадцатиклассники и за сохранность своих работ.

Эксперты федеральной службы по надзору в сфере образования и науки уверяют: при разработке компьютерного экзамена учтены возможные нюансы, и потери работы исключены. Из «плюсов» такого формата проведения ЕГЭ ученики уже отметили: удобнее зафиксировать ответ на электронной странице, чем каждый переносить в бумажный бланк.

Для проведения апробации в Кузбассе работало 47 пунктов. Сдали ЕГЭ в тестовом режиме около 700 выпускников. Настоящий же экзамен по информатике в новом формате пройдёт 18 и 19 июня.

Автор: Анастасия Подоляко