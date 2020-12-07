У наших коллег с радио «Кузбасс FM» очередное достижение! Этот непростой 2020-й стал 20-ым в истории существования любимой многими радиостанции. Начало года порадовало 2-ым местом на региональном этапе Всероссийского фестиваля «Вместе медиа». И вот в начале декабря — новый отборочный этап, на котором работа Ирины Бухановой и Артура Ахметшина, ведущих «Утра на троих», была признана лучшей. Впереди финал, который по традиции состоится в Москве. О награде и перспективах — Кристина Орехова.

На «Кузбасс FM» по будням идет программа «Утро на троих». Слушатели высказывают мнение и голосуют за тему. Например, наибольший резонанс вызвала тема «Необходимость полового воспитания в школе». Позже программа стала первой на региональном этапе Всероссийского конкурса «Вместе Медиа».

По задумке ведущих, каждый из них должен был принять ту или иную сторону и защищать свои взгляды. Но в процессе обсуждения что-то пошло не так.

В итоге, большинство участников диалога пришло к выводу — уроки полового воспитания необходимы. Впереди у этого выпуска программы финальный этап. Затронет ли дискуссия большинство членов жюри, станет известно в мае.

Автор: Кристина Орехова