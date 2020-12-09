Трехэтажный кирпичный дом общей площадью 1,3 тысячи квадратных метров построен в пгт Крапивинский в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Все 33 квартиры в нем получили участники социальных программ: дети-сироты и другие социально незащищенные категории граждан.

«Наступающий Новый год вы будете встречать в новом комфортном жилье. В квартирах сделан ремонт, установлены современная сантехника, приборы учета холодной и горячей воды, противопожарная сигнализация. Территория вокруг дома благоустроена: высажены деревья и кустарники, оборудована детская площадка. Рядом есть вся необходимая инфраструктура: школа, детский сад, магазины», — отметил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев на торжественной церемонии вручения ключей.

23 квартиры в новом доме получили дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей. Еще 10 квартир предназначены для людей с ограниченными возможностями здоровья, семей, имеющих детей-инвалидов, граждан, проживавших в непригодном жилье, многодетных семей, ветеранов боевых действий.

Дом построен в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» и программы «Жилищная и социальная инфраструктура Кузбасса». Строительство велось с августа 2019 года. Финансирование составило 57 млн рублей, в том числе 10,6 млн рублей направлено из федерального бюджета, 45,4 млн — из областного, около 1 млн — средства муниципалитета.

В рамках рабочей поездки Сергей Цивилев посетил Крапивинскую среднюю общеобразовательную школу имени Героя Советского Союза Иллариона Васильева, основанную 1 сентября 1937 года. Сегодня здесь обучаются 1043 школьника. В этом учебном году коллектив образовательной организации увеличился: в школу устроились новые учителя начальных классов, английского языка, биологии, физической культуры. По программе «Земский учитель» на работу приняли учителя русского языка и литературы из Краснодарского края.

Также глава региона проинспектировал строительство резервуаров чистой воды и реконструкцию насосно-фильтровальной станции 3-го подъема — в соцсети губернатора поступало много вопросов о качестве воды в пгт Крапивинский. Работы на объекте ведутся с сентября и уже выполнены на 80%, сдача запланирована на конец декабря. Из областного бюджета по программе «Жилищно-коммунальный и дорожный комплекс, энергосбережение и повышение энергоэффективности Кузбасса» на эти работы направлено 60,4 млн рублей, еще 3,2 млн рублей выделено из местного бюджета. Ввод станции решит многолетнюю проблему, воду лучшего качества из-под крана начнут получать примерно 8 тысяч жителей поселка.

Еще одним пунктом рабочей поездки стала Крапивинская районная больница. Главный врач Владимир Ермолаев сообщил, что медицинскую помощь здесь получают 22,7 тысячи жителей муниципалитета. В структуру учреждения входят 2 поликлиники, 5 врачебных амбулаторий, 15 фельдшерско-акушерских пунктов. Здесь есть стационар на 83 койки, работает отделение скорой и неотложной помощи. Весной инфекционное отделение перепрофилировали для лечения больных коронавирусом и пневмониями. Однако в учреждении отметили, что на прошлой неделе ситуация стабилизировалась, количество пациентов c COVID-19 начало уменьшаться. Губернатор поблагодарил медицинских работников за вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией.

Кроме того, глава региона встретился с жителями Крапивинского округа и обсудил проблемные вопросы. Их решение находится на личном контроле губернатора.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.