9 декабря в нашей стране отмечается День Героев Отечества. Этот праздник объединяет в себе историю воинских подвигов со дня создания российской армии и до нашего времени. Дата празднования Дня Героев Отечества — 9 декабря — появилась не случайно. Именно в этот день в 1769 году Екатерина Вторая учредила высшую награду за военный подвиг, Императорский Военный орден Святого Великомученика и Победоносца Георгия.

Губернатор Кузбасса на сайте администрации правительства региона заявил: «Эта памятная дата — дань глубокого уважения людям, чьи имена навсегда вписаны в летопись мужества и отваги, не только тем, кто проявил себя на полях сражений, но и тем, кто совершал подвиги в мирной жизни. Сегодня мы чествуем всех, кто удостоен почетных государственных наград — званий Героев Советского Союза, Российской Федерации, орденов Славы и Святого Георгия.

Мы всегда будем помнить бессмертный подвиг и доблесть наших ветеранов — творцов Великой Победы 1945-го, 75-летие которой мы отмечаем в этом году, объявленном президентом Владимиром Владимировичем Путиным Годом памяти и славы. Низкий поклон участникам Великой Отечественной войны, вечная память погибшим.

В преемственности традиций храбрости и патриотизма — наша сила и источник гордости. Это доказали и советские солдаты, воевавшие в Афганистане, и воины, которые отстаивали единство страны на Северном Кавказе. В наши дни уже новое поколение военнослужащих отважно защищает Родину и обеспечивает безопасность граждан. Но героизм может быть связан не только с военной службой. Почетное звание героя в нашей стране носят космонавты, спортсмены, ученые. Мужество, преданность и готовность пожертвовать всем ради блага Отечества никогда не утратят своего значения и всегда будут служить надежной опорой великой России.

Дорогие друзья, искренне поздравляю вас с праздником! Желаю здоровья и свершений на благо нашей страны и Кузбасса. Мира, счастья и уверенности в завтрашнем дне!»

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.