Капитальный ремонт первого корпуса школы 1957 года постройки стартовал в мае, работы планируется завершить в начале 2021 года. Пока 920 учеников временно занимаются во втором корпусе, его отремонтируют в следующем году. Работы проходят в рамках регионального проекта «Моя новая школа», финансирование из областного бюджета составит более 186 миллионов рублей.

«Все образовательные учреждения, участвующие в региональной программе «Моя новая школа», реконструируются по индивидуальным планам. К этому процессу мы в обязательном порядке подключаем педагогов, учеников, родителей. Поэтому каждый проект имеет уникальные отличительные черты. К примеру, в школе №1 Березовского будет создан кластер «Школьная пресса» с интерактивной телестудией и пресс-центром, где свои силы смогут опробовать будущие журналисты», — отметил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев во время посещения объекта.

На сегодняшний день готовность объекта составляет 90%. Специалисты обновили инженерные сети, вентиляцию, установили пожарную и охранную сигнализации, видеонаблюдение, восстановили кровлю и отремонтировали фасад. Была благоустроена прилегающая территория, оборудованы площадки для занятий мини-футболом, волейболом, баскетболом и воркаутом. Сейчас внутри продолжается ремонт водопроводных и электрических сетей, идут отделочные работы.

Как рассказала директор образовательной организации Елена Яцкевич, дизайн фасада корпуса выбирали из 2 тысяч предложенных учениками рисунков. В итоге в общешкольном голосовании победил вариант со стилизацией под осенний листопад. Внутри будут также созданы кластер профориентации (слесарная, столярная, швейная и кулинарная мастерские, центр профориентации на основе концепции WorldSkills) и кластер научно-исследовательской деятельности. Актерские навыки школьники смогут развивать в театральной студии. По предложению ребят в коридорах будут организованы рекреационные зоны с мягкой мебелью. Эти места могут быть использованы в качестве коворкинга, а также для отдыха и неформального общения.

В рамках областной программы закуплена новая мебель, учебное и спортивное оборудование. В школу уже поступили парты и учительские столы, оборудование для кабинета биологии, химической и физической лабораторий. Сейчас мебель собирают в учебных кабинетах.

За ходом строительных работ в круглосуточном режиме можно наблюдать на сайте администрации Березовского городского округа. Доступна трансляция с 4-х камер наблюдения, расположенных на строительной площадке.

ДЛЯ СПРАВКИ. Программа комплексной модернизации образовательных учреждений «Моя новая школа» стартовала в 2019 году по инициативе губернатора Кузбасса Сергея Цивилева. Ее ежегодное финансирование из областного бюджета составляет 2,5 млрд рублей. После капитального ремонта школа также получает полный комплект нового оборудования: мебель, оснащение для лабораторий, спортивный инвентарь, компьютерную технику. По программе уже модернизированы 12 школ в 7 городах и 5 районах, в том числе 10 — с начала 2020 года. До конца этого года планируется открыть после ремонта 2 школы, в начале 2021 года — еще 6. К началу следующего учебного года по программе откроют еще 8 школ.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.