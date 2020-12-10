Почти 400 школьников из поселка Новосафоновский теперь будут учиться в здании, модернизированном по областной программе «Моя новая школа». На реконструкцию и оснащение было направлено почти 130 млн рублей, в том числе 116 млн рублей — из областного бюджета, 13 млн рублей — из муниципального. Объект проинспектировал губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

«Проект «Моя новая школа» — это «перезагрузка» образовательных учреждений региона, которая позволяет им перейти на новый цифровой уровень. С начала 2020 года по программе уже капитально отремонтированы и открыты 11 школ, включая Новосафоновскую. В ближайшее время ребят примет модернизированная школа в селе Елыкаево Кемеровского округа. Программа будет продолжена, в следующем году планируется отремонтировать 14 объектов», — отметил глава региона.

Ремонтные работы в Новосафоновском стартовали в мае 2020 года. Здание площадью 2,6 тыс. кв. метров 1976 года постройки полностью преобразилось. Проведены утепление и отделка фасада, отремонтированы внутренние помещения, установлены новые окна, двери, пожарная и охранная сигнализации, видеонаблюдение, заменены инженерные сети и вентиляция, проведен интернет. При входе в здание установлена электронная контрольно-пропускная система для школьников и сотрудников. Для маломобильных учеников есть пандус.

В рамках программы школа оснащена современной мебелью и цифровым оборудованием: интерактивными учебными пособиями и картами, графическими планшетами, микроскопами, лабораториями по физике, химии, биологии, экологии и технологии. Для подготовки выпускников к ГИА/ЕГЭ оборудованы аудиоклассы. Также приобретены наборы для занятий робототехникой, мобильный класс виртуальной реальности, парк квадрокоптеров, 3D-принтеры.

Приведена в порядок и пришкольная территория, в том числе стадион. Теперь футболисты могут играть на поле с искусственным покрытием. Также есть универсальная площадка для игры в баскетбол, волейбол, тренажеры для любителей воркаута.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.