Эксперимент, инициированный федеральной торговой сетью, проводят в городе Кобрин Брестской области. Там испытывают свыше 400 антибактериальных лотков для клубники.

«Антибактериальная упаковка, созданная в регионе, позволяет улучшить качество хранения продуктов, предохраняя товар от порчи. Ее применяют несколько кузбасских торговых сетей, сейчас наши технологии вышли на международный уровень», – сказал губернатор Кузбасса Илья Середюк.

Каждую тестируемую партию отслеживают специальные устройства, в автоматическом режиме фиксирующие условия перевозки клубники от фермы до распределительного центра в Москве и магазинов.

Фото: пресс-служба АПК